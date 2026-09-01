Informations pratiques

Wissembourg

Oldtimer Wandern

Route de Lauterbourg Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Durant toute la journée, profitez de passages de magnifiques voitures de collection dans la cour de notre site provenant de toute l’Europe.

Durant toute la journée, profitez de passages de magnifiques voitures de collection dans la cour de notre site provenant de toute l’Europe. Restauration sur place tarte flambée, hot-dog, assiette froide, gâteau etc. Présence d’un véhicule ancien également au Deutsche Weintor . Possibilité de promenade en véhicule vintage . 0 .

Route de Lauterbourg Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 78 20 33 contact@asso-aaf.fr

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English :

All day long, enjoy the passing of magnificent classic cars from all over Europe in the courtyard of our site.

L’événement Oldtimer Wandern Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte