Olivia Moore – Oui, je sais, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Olivia Moore – Oui, je sais 15 – 19 décembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 23€ et 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T21:00:00+01:00 – 2026-12-15T22:15:00+01:00

Fin : 2026-12-19T21:00:00+01:00 – 2026-12-19T22:15:00+01:00

J’écris pour les gens qui ont déjà pleuré au rayon yaourt.

Ou derrière un camion poubelle.

Parce qu’un jour, c’est là que tout déborde : les injonctions, la charge mentale, les fantômes familiaux, les attentes absurdes.

Oui, je sais est un spectacle pour celles et ceux qui jonglent entre lucidité et survie, qui rient pour ne pas hurler, qui aimeraient juste qu’on les prenne au sérieux sans qu’ils aient à faire une réunion Zoom pour ça.

C’est du stand-up, oui — frontal, introspectif, absurde, toujours humain.

Un humour pour les sensibles surmenés, les épuisés brillants, les cyniques au cœur tendre. Je parle de psy, de désillusion, de parents, de cerveau, de yoga, d’injonctions paradoxales… Et si ça vous parle, c’est que vous êtes déjà du bon côté de la vanne.

Parce que c’est déjà pas facile d’être soi, si en plus il faut se cacher…

La presse en parle :

« Une humoriste au talent chic et choc. » – Pour le spectacle « Mère Indigne » Télérama TT

« Sans filtre, avec efficacité et drôlerie (…) son interprétation désabusée et sarcastique de ce personnage de fausse méchante mais de vraie femme forte est aussi réjouissante que cathartique (…) Une ode salvatrice à l’estime de soi. » – Pour le spectacle « Egoïste » Télérama TTT

https://youtu.be/WrK8OKKyoa4

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8171-olivia-moore-oui-je-sais-decembre-2026.html »}] [{« data »: {« author »: « Olivia Moore », « cache_age »: 86400, « description »: « Stand up u00e0 Paris et en tournu00e9e ud83dudc49ud83cudffc infos, dates et ru00e9servations : www.oliviamoore.frnnPour u00eatre avertie quand je passe pru00e8s de chez vous ud83dudc49ud83cudffchttp://eepurl.com/iNLQlAnnSuivez-moi sur les ru00e9seauxnInstagram https://www.instagram.com/oliviamooreinsta/nFacebook https://www.facebook.com/oliviamoore.officiel/nLinkedIn https://www.linkedin.com/in/oliviamooreli/ », « type »: « video », « title »: « Olivia Moore u2022 Mon TDAH s’appelle Olaf », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WrK8OKKyoa4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WrK8OKKyoa4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCElMXSxlxYTEy-VcUtc7edA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un stand-up frontal, introspectif, absurde, toujours humain. humoriste café théatre