Olmet : église et château, Château de la Faye, Olmet
Olmet : église et château, Château de la Faye, Olmet samedi 27 juin 2026.
Olmet : église et château 27 et 28 juin Château de la Faye Puy-de-Dôme
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Patrimoine d’Olmet : de l’église au château ou du château à l’église, profitez de visites guidées de deux joyaux de l’architecture romane et médiévale.
Sur le trajet fléché, arrêtez-vous au rocher du pied de boeuf et découvrez-en la légende.
Au château de La Faye : buvette, tartes au sucre et pizzas au feu de bois (sur place ou à emporter)
Château de la Faye 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Découverte du patrimoine d’Olmet : Eglise Saint Jean-Baptiste et Château de La Faye château église
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