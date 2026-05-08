Olympe -Premier spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Olympe -Premier spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 1 octobre 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Olympe -Premier spectacle
Du vendredi 1er au samedi 2 octobre 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-10-01 19:30:00
fin : 2027-10-02
Date(s) :
2027-10-01
Stand-up d’Olympe au Théâtre l’Art Dû pour une heure de show à mourir de rire
Olympe !! Mais si !! La meuf des réseaux qui parle à 1000 à l’heure en racontant des anecdotes ! Celle qui bouffe la vie à pleines dents et qui vous le décrit tous les jours sur votre smartphone !
Mais Olympe n’a pas toujours autant dévoré l’existence. Anorexique pendant des années, elle a un jour découvert le stand-up, et s’est dit que c’était la bonne manière de vous parler.
D’elle, bien sûr. Mais à travers elle, de vous parler de vous.
Ce soir, perchée sur 12 centimètres de talons (ce qui lui permet d’atteindre la taille gigantesque d’1m61), elle vous offre une heure de show à mourir de rire.
Si vous survivez — et elle aussi, accessoirement, parce qu’elle pèse pas lourd, la petite — vous pourrez même revenir.
Compagnie Arnaud Demanche .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Olympe stand-up at Théâtre l’Art Dû for an hour of laugh-out-loud entertainment
L’événement Olympe -Premier spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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