Olympiad ‘ Sirod Sirod
samedi 4 juillet 2026 · Sirod
Informations pratiques
Sirod
Olympiad ‘ Sirod
Stade Sirod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
18 défis sportifs accessibles à tous en famille, entre amis, entre collègues, etc…
Activités ludiques, de force, d’équilibre, d’endurance, d’orientation…
24 € par équipe de 3.
Sur inscription avant le 27 juin.
Plateaux repas le midi.
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers et Ener’gym. .
Stade Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 13 20
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English : Olympiad ‘ Sirod
L’événement Olympiad ‘ Sirod Sirod a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Sirod (Jura)
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- Tour des Commères Sirod 25 octobre 2026