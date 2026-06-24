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AGENDA · Sirod

Olympiad ‘ Sirod Sirod

samedi 4 juillet 2026 · Sirod

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Stade
Ville
39300 Sirod
Département
Jura
Tarif

Sirod

Olympiad ‘ Sirod

Stade Sirod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

18 défis sportifs accessibles à tous en famille, entre amis, entre collègues, etc…
Activités ludiques, de force, d’équilibre, d’endurance, d’orientation…
24 € par équipe de 3.
Sur inscription avant le 27 juin.
Plateaux repas le midi.
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers et Ener’gym.   .

Stade Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 13 20 

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English : Olympiad ‘ Sirod

L’événement Olympiad ‘ Sirod Sirod a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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