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Ombres et lumières Musée d’arts de Nantes Nantes

Ombres et lumières Musée d’arts de Nantes Nantes

Ombres et lumières Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 16:00 – 17:30
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public 

« Le noir n’existe jamais dans l’absolu » disait Pierre Soulages. Cette visite abordera la manière dont les artistes représentent et jouent à la fois des ombres et de la lumière, ainsi que de leur symbolique.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees


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