Informations pratiques

Sainte-Marie-aux-Mines

Ombres et lumières Visite de la mine Saint-Louis Eisenthür

5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-21 14:00:00

fin : 2026-12-27 17:30:00

Date(s) :

2026-12-21 2026-12-23 2026-12-27 2026-12-29

Plongez dans l’atmosphère unique de la mine Saint-Louis Eisenthür lors d’une visite nocturne à la lueur des bougies. Entre forêt et galeries vieilles de 500 ans, vivez un voyage souterrain mêlant ombres, lumières et silences, avant un retour nocturne hors du temps. Une expérience rare et immersive.

À partir de 5 ans, bonne condition physique recommandée

Une promenade en forêt vous mène à l’entrée de la mine Saint-Louis Eisenthür.

Loin de la frénésie du quotidien, l ’Aventure peut commencer !

À la lueur des bougies, parcourez les galeries taillées il y a 500 ans et laissez-vous gagner par la magie du lieu.

Un voyage souterrain où se mêlent ombres, lumières, silences et résonances…

À la sortie, la nuit vous accueillera pour un retour vers le temps présent.

Un parcours exceptionnel pour une expérience unique ! .

5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 62 11 contact@asepam.org

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English :

Immerse yourself in the unique atmosphere of the Saint-Louis Eisenthür mine on a night-time candlelight tour. Between forest and 500-year-old galleries, experience an underground journey of shadow, light and silence, before a timeless nocturnal return. A rare, immersive experience.

L’événement Ombres et lumières Visite de la mine Saint-Louis Eisenthür Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Val d’Argent