Omelette géante à l’aillet Rue Lakanal Bergerac

Bergerac

Omelette géante à l’aillet

Rue Lakanal Jardin Perdoux Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:30:00

fin : 2026-05-01 13:30:00

Date(s) :

2026-05-01

À l’occasion du 1er mai, la Jeune Chambre Économique de Bergerac organise la 57e édition de l’omelette géante à l’aillet, un rendez-vous convivial ancré dans les traditions locales.

Cette manifestation se tiendra au Jardin Perdoux, au sein du parc Jean Jaurès, et proposera un moment de partage autour d’un déjeuner champêtre ouvert à tous. Le service de l’omelette débutera à partir de 11h30.

Tout au long de la journée, des animations et activités seront proposées pour tous les publics, dans une ambiance festive assurée notamment par la Banda Bodega de Bergerac.

Les personnes souhaitant participer à la préparation de l’omelette sont invitées à rejoindre les organisateurs dès 8h30 pour contribuer à la confection de ce plat emblématique.

Les participants sont invités à se munir de leurs couverts .

Rue Lakanal Jardin Perdoux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Omelette géante à l’aillet

L’événement Omelette géante à l’aillet Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides