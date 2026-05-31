Ommi Sissi (Beetle) de Mohamed Issaoui au Rainbow Day & Night 2026, Théâtre du Train Bleu, Avignon

Ommi Sissi (Beetle) de Mohamed Issaoui au Rainbow Day & Night 2026 Vendredi 17 juillet, 13h00, 18h50 Théâtre du Train Bleu Vaucluse

Entrée libre sur réservation. Représentations du spectacle en plateaux partagés avec d’autres projets. Plus d’informations sur notre site Internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T13:00:00+02:00 – 2026-07-17T14:15:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:50:00+02:00 – 2026-07-17T19:50:00+02:00

Ommi Sissi (Beetle)

De et avec Mohamed Issaoui

Ommi Sissi (Beetle) est un solo chorégraphique intime qui mêle souvenirs d’enfance et parcours de médicalisation lié au VIH pour raconter, à partir d’archives personnelles, une histoire sensible du virus.

Musique Houeida Hedfi

Costumes Emna Bouaoun

Coach vocal Saloua ben Salah

Regard extérieur Feteh Khiari

Direction technique Yazid Belhedi

Son Yara Al Nil

Production Tunisian Queer Residence Production déléguée Association Al Badil

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Le Rainbow Day & Night est un temps fort artistique et festif imaginé par La Magnanerie avec le Théâtre du Train Bleu, en partenariat avec le Festival d’Avignon, ARTCENA, La Maison Jean Vilar à Avignon, Maison Furieuse et Blue Line Productions.

Pensé comme un espace de visibilité, de dialogue et de célébration, il met en lumière des artistes LGBTQIA+ à travers une programmation pluridisciplinaire – spectacle vivant, performances, musique, marionnette, cabaret et rencontres – prolongée par des temps festifs.

Dans un contexte national et international marqué par un regain de censures, d’attaques idéologiques et de violences envers les artistes et les personnes LGBTQIA+, le Rainbow Day & Night affirme avec force la liberté de création, la pluralité des récits et la nécessité d’espaces de re-présentation.

Avec le soutien du Ministère de la Culture, Ki productions – Kitsou Dubois et … & alters – Anne Collod. Partenaire presse Coups d’Œil.

Dates : 10, 16, 17 & 18 juillet 2026 – Avignon

Plus d’informations

Théâtre du Train Bleu 40 Rue Paul Sain, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com/ https://theatredutrainbleu.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com/ »}] [{« link »: « https://www.magnanerie-spectacle.com/ »}, {« link »: « https://theatredutrainbleu.fr/ »}, {« link »: « https://festival-avignon.com/ »}, {« link »: « https://www.artcena.fr/ »}, {« link »: « https://maisonjeanvilar.org/ »}, {« link »: « https://maisonfurieuse.net/ »}, {« link »: « https://www.bluelineproductions.info/ »}, {« link »: « https://www.culture.gouv.fr/ »}, {« link »: « https://www.kitsoudubois.com/kitsou »}, {« link »: « https://annecollod.com/ »}, {« link »: « https://coupsdoeil.fr/ »}, {« link »: « https://www.magnanerie-spectacle.com/actualites/rainbow-day-night/ »}] Le Théâtre du Train Bleu défend une vision du spectacle vivant comme vecteur de pensée critique et de lien social en programmant des créations reflétant le monde d’aujourd’hui et le regard que portent sur lui les artistes.

Nous sommes pleinement mobilisés et engagés

au service d’une culture foisonnante de diversités, comme notre programmation en témoigne.

Depuis sa création en 2018, le Théâtre du Train Bleu donne

à voir, à entendre et à sentir la vibration du monde contemporain, par son écoute attentive des créateurs et créatrices d’aujourd’hui et de demain.

Ommi Sissi (Beetle)

©Milena Anjali Antony