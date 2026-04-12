Informations pratiques

Landéda

Omoona Sieste Electro

Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Nous te proposons une parenthèse immersive mêlant sieste, reconnexion à soi, miam-miam Thaï, glou-glou Omoona Softs, jeux traditionnels bretons en accès libre, et sonorités Chill/Groove/House.

Un espace herbacé idéal pour chiller, regarder la mer, danser pieds nus.

Cours de yoga en option avec Karol (12€ sur réservation)

QUOI APPORTER ?

Ton tapis de yoga et ton plaid, coussin, couverture (pour la séance ou pour chiller dans l’herbe).

Ta gourde et ton verre ecocup pour limiter nos déchets.

Ton énergie solaire et ton envie de danser pieds nus.

Participation libre .

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 93 06

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English :

L’événement Omoona Sieste Electro Landéda a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DES ABERS