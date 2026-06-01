On ne naît pas d’extrême droite, on le devient, Le Nautilus, Perpignan

On ne naît pas d’extrême droite, on le devient Mercredi 17 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T18:30:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:30:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Avec Marion Jacquet-Vaillant, politiste spécialiste des extrêmes droites.

Qui sont ces jeunes hommes travaillés par les questions de leur identité et de leur masculinité ? Comment se socialisent-ils à une version radicalisée des mémoires nationales ? Structures de la mouvance, impact des applications type Telegram, rêves et rancœurs des nationalismes : c’est une soirée pour comprendre la polarisation à l’extrême droite d’une part conséquente de ces jeunesses que l’on dit « identitaires ».

Maîtresse de conférences en science politique à l’université Paris-Panthéon-Assas et chercheure au Centre d’études constitutionnelles et politiques, Marion Jacquet-Vaillant publie Les Identitaires. aux marges du politique (Classiques Garnier, 2026). Ses recherches actuelles portent sur l’extrême droite en ligne et sur les développements actuels de la mouvance post-dissolution de Génération identitaire. Elle s’intéresse également aux élections, aux études parlementaires et à l’analyse des discours politiques.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Mercredi 17 juin 2026 ☀ 18h30 Conférence–débat