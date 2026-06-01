On ne naît pas d’extrême droite, on le devient, Le Nautilus, Perpignan
On ne naît pas d’extrême droite, on le devient, Le Nautilus, Perpignan mercredi 17 juin 2026.
On ne naît pas d’extrême droite, on le devient Mercredi 17 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T18:30:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:30:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre
Avec Marion Jacquet-Vaillant, politiste spécialiste des extrêmes droites.
Qui sont ces jeunes hommes travaillés par les questions de leur identité et de leur masculinité ? Comment se socialisent-ils à une version radicalisée des mémoires nationales ? Structures de la mouvance, impact des applications type Telegram, rêves et rancœurs des nationalismes : c’est une soirée pour comprendre la polarisation à l’extrême droite d’une part conséquente de ces jeunesses que l’on dit « identitaires ».
Maîtresse de conférences en science politique à l’université Paris-Panthéon-Assas et chercheure au Centre d’études constitutionnelles et politiques, Marion Jacquet-Vaillant publie Les Identitaires. aux marges du politique (Classiques Garnier, 2026). Ses recherches actuelles portent sur l’extrême droite en ligne et sur les développements actuels de la mouvance post-dissolution de Génération identitaire. Elle s’intéresse également aux élections, aux études parlementaires et à l’analyse des discours politiques.
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]
Mercredi 17 juin 2026 ☀ 18h30 Conférence–débat
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