On ne parle pas de ces choses-là – Exposition Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 12:00 – 18:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

Le Passage Sainte-Croix accueille une exposition des planches de la bande dessinée « On ne parle pas de ces choses-là », une enquête dessinée pour briser le silence autour de l’inceste. La journaliste Marine Courtade et l’illustratrice Alexandra Petit signent un roman graphique puissant qui s’attaque au silence entourant l’inceste.Comme 160 000 enfants chaque année en France, Marine Courtade a été victime d’inceste. Autour d’elle, certains nourrissaient des soupçons. Devenue journaliste, elle entreprend l’enquête la plus difficile de sa vie. Son terrain : sa propre famille. Son but : décortiquer la mécanique du silence. Armée d’un enregistreur et d’une simple question – « Pourquoi n’avoir rien dit ? » –, elle part en quête de leur témoignage, entre déni, malaise et amnésie. Sans jamais porter d’accusations, elle tente de comprendre, avec tendresse et courage, les dessous d’un tabou. Un récit intime et nécessaire. Exposition du 29 avril au 19 mai 2026 :mardi au samedi de 12h à 18h30Fermetures exceptionnelles : vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 14 mai 2026

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/expo-flash-on-ne-parle-pas-de-ces-choses-la/



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