On papote et on sirote, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

On papote et on sirote Samedi 13 juin, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Vous êtes un ado, un jeune adulte, et vous hésitez à rejoindre un club de lecture ? Vous voulez parler de vos derniers coups de cœur, enrichir votre pile à lire, ou encore simplement passer un moment au sein d’un petit groupe ouvert et bienveillant ? Alors rejoignez-nous !

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/papote-et-sirote »}]

Vous êtes un ado, un jeune adulte, et vous voulez parler de vos derniers coups de cœur ? Alors rejoignez-nous !

© Freepik