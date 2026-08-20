ON S’DÉBROUILLE, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe
mardi 29 septembre 2026 · Maison de quartier Saint-Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
ON S’DÉBROUILLE Mardi 29 septembre, 09h30 Maison de quartier Saint-Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:30:00+02:00 – 2026-09-29T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T09:30:00+02:00 – 2026-09-29T11:30:00+02:00
Une salle aménagée avec différents jouets, objets d’éveil, livres.
Les enfants découvrent, appréhendent et évoluent à leur rythme lors d’un temps non guidé. Les parents sont présents tout au long de l’atelier pour partager ces moments de complicité avec leurs enfants.
Maison de quartier Saint-Jacques 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier Saint-Jacques
Un espace de jeu libre et d’échanges.Atelier Parents-Enfants de 0 à 4 ans
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