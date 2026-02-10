On se mare à Bio !

Bio Lot

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

2026-06-07

Les mares, sources et mini-plans d’eau sont petits par leur surface, mais grands par leur rôle en faveur de la biodiversité et de l’élevage dans les Causses du Quercy.

La commune de Bio s’est lancée dans la confection d’un Atlas Communal de sa Biodiversité où seront réunies des connaissances sur les animaux, plantes et les milieux naturels.

Venez participer, explorer les recoins de cette commune, dénicher ses petits points d’eau, et découvrir tous leurs secrets, accompagnés par les habitants de Bio, des naturalistes volontaires et des spécialistes du Parc-Géoparc.

Bio 46500 Lot Occitanie

English :

Pools, springs and mini-ponds are small in terms of surface area, but big in terms of their role in promoting biodiversity and livestock farming in the Causses du Quercy.

The commune of Bio has embarked on the compilation of a Communal Atlas of its Biodiversity, where knowledge of animals, plants and natural environments will be brought together.

Come and take part, explore the nooks and crannies of this commune, unearth its little watering holes, and discover all their secrets, accompanied by Bio residents, volunteer naturalists and Parc-Géoparc specialists.

