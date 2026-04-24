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Stage danse et théâtre Bio

Stage danse et théâtre Bio

Stage danse et théâtre Bio samedi 30 mai 2026.

Adresse : Clayrac

Ville : 46500 Bio

Département : Lot

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 50 Général

Bio

Stage danse et théâtre

Clayrac Bio Lot

Tarif : – – 50 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Atelier improvisation théâtre et danse contemporaine

Atelier improvisation théâtre et danse contemporaine. Aucun prérequis est nécessaire, juste l'envie de bouger et d'explorer dans une atmosphère bienveillante et stimulante. Venez profiter d'une journée de liberté et de partage !

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Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 66 52 33 83  camille.lebouedec@gmail.com

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English :

Improvisation theater and contemporary dance workshop

L’événement Stage danse et théâtre Bio a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne

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