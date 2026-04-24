Stage danse et théâtre Bio
Stage danse et théâtre Bio samedi 30 mai 2026.
Bio
Stage danse et théâtre
Clayrac Bio Lot
Tarif : – – 50 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier improvisation théâtre et danse contemporaine
Atelier improvisation théâtre et danse contemporaine. Aucun prérequis est nécessaire, juste l'envie de bouger et d'explorer dans une atmosphère bienveillante et stimulante. Venez profiter d'une journée de liberté et de partage !
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Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 66 52 33 83 camille.lebouedec@gmail.com
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English :
Improvisation theater and contemporary dance workshop
L’événement Stage danse et théâtre Bio a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne
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