Bio

Stage danse et théâtre

Clayrac Bio Lot

Tarif : – – 50 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier improvisation théâtre et danse contemporaine

Atelier improvisation théâtre et danse contemporaine. Aucun prérequis est nécessaire, juste l'envie de bouger et d'explorer dans une atmosphère bienveillante et stimulante. Venez profiter d'une journée de liberté et de partage !

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Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 66 52 33 83 camille.lebouedec@gmail.com

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English :

Improvisation theater and contemporary dance workshop

L’événement Stage danse et théâtre Bio a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne