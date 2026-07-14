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On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

samedi 25 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles
Adresse
Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 25 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !

Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨
Une ambiance vivante, sensible et festive à partager ensemble sous les arbres
Samedi 25 juillet – 20h30
Parc des Gayeulles – Guinguette du Parc des Bois
THE FORROSCOPIC’S
Venez tôt, installez-vous, prenez un verre et laissez-vous porter !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-25T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T22:30:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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