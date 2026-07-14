On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
samedi 25 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 25 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨
On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !
Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨
Une ambiance vivante, sensible et festive à partager ensemble sous les arbres
Samedi 25 juillet – 20h30
Parc des Gayeulles – Guinguette du Parc des Bois
THE FORROSCOPIC’S
Venez tôt, installez-vous, prenez un verre et laissez-vous porter !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-25T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T22:30:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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