samedi 25 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 25 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !

Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨

Une ambiance vivante, sensible et festive à partager ensemble sous les arbres

Samedi 25 juillet – 20h30

Parc des Gayeulles – Guinguette du Parc des Bois

THE FORROSCOPIC’S

Venez tôt, installez-vous, prenez un verre et laissez-vous porter !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T22:30:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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