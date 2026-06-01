Ondula festival 26 Ondula festival Le Port-Marly
Ondula festival 26 Ondula festival Le Port-Marly samedi 13 juin 2026.
Une programmation entre house, disco, jazz fusion, grooves solaires et live music répartie sur deux scènes (La Prairie & La Plage ) avec concert live, DJ sets, installations contemporaines et village d’activités, pour une expérience unique sur la magnifique île de la Loge du Port-Marly.
2 scènes : La Prairie & La Plage
Concerts live, DJ sets, installations contemporaines & village d’activités
Food & drinks sur place
Accès via navettes / voiture / transports depuis Paris
LINE-UP
LA PRAIRIE (Main Stage)
Darius B2B Cezaire
Herr Krank
Ian Pooley
Richard Bona live
Nina Yamada
Wondja B2B De Compostelle
Serious A
Kholine
LA PLAGE ()
Open Herbe Prod + System Sol
Sina & Friends : Lizy · Bangageo · Antoine Vermesse · Oscar Labro
+ D’INFOS
Ondula festival revient pour sa 5e édition les 13 & 14 juin 2026 !
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
dimanche
de 14h00 à 21h30
samedi
de 14h00 à 00h00
payant
De 28 à 55 €
Pass week-end disponibles
Billetterie : Shotgun / Fnac / Pass Culture
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T21:30:00+02:00
Ondula festival Île de la Loge 78560 Le Port-Marly
https://www.ondulafestival.com/
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