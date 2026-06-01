Ondula festival 26 Ondula festival Le Port-Marly

Une programmation entre house, disco, jazz fusion, grooves solaires et live music répartie sur deux scènes (La Prairie & La Plage ) avec concert live, DJ sets, installations contemporaines et village d’activités, pour une expérience unique sur la magnifique île de la Loge du Port-Marly.

2 scènes : La Prairie & La Plage

Concerts live, DJ sets, installations contemporaines & village d’activités

Food & drinks sur place

Accès via navettes / voiture / transports depuis Paris

LINE-UP

LA PRAIRIE (Main Stage) Darius B2B Cezaire

Herr Krank

Ian Pooley

Richard Bona live

Nina Yamada

Wondja B2B De Compostelle

Serious A

Kholine

LA PLAGE () Open Herbe Prod + System Sol

Sina & Friends : Lizy · Bangageo · Antoine Vermesse · Oscar Labro

+ D’INFOS

Site web

Billetterie Shotgun

Billetterie Fnac

Billetterie Pass Culture

Ondula festival revient pour sa 5e édition les 13 & 14 juin 2026 !

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 21h30

samedi

de 14h00 à 00h00

payant

De 28 à 55 €

Pass week-end disponibles

Billetterie : Shotgun / Fnac / Pass Culture

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T21:30:00+02:00

Ondula festival Île de la Loge 78560 Le Port-Marly

https://www.ondulafestival.com/



Afficher la carte du lieu Ondula festival et trouvez le meilleur itinéraire

