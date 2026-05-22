Exposition de peintures d’Alain SAGON Parc du château de Monte-Cristo Le Port-Marly
Exposition de peintures d’Alain SAGON Parc du château de Monte-Cristo Le Port-Marly jeudi 1 octobre 2026.
Le Port-Marly
Exposition de peintures d’Alain SAGON
Parc du château de Monte-Cristo Château de Monte-Cristo avenue Kennedy Le Port-Marly Yvelines
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
de 3 à 7 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Alain Sagon offre sa vision du monde à travers une peinture précise et touchante. Autodidacte et passionné, il s’intéresse particulièrement aux portraits. Toute une galerie prendra place dans la salle d’exposition du deuxième étage du château de Dumas.
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Parc du château de Monte-Cristo Château de Monte-Cristo avenue Kennedy Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France +33 1 39 16 49 49 contact@chateau-monte-cristo.com
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English :
Alain Sagon offers his vision of the world through precise, touching painting. Self-taught and passionate, he is particularly interested in portraits. An entire gallery will be on display in the second-floor exhibition room at Château de Dumas.
L’événement Exposition de peintures d’Alain SAGON Le Port-Marly a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental des Yvelines