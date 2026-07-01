Interventions impromptues d’un comédien, Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly

Informations pratiques

Interventions impromptues d’un comédien 19 et 20 septembre Château de Monte-Cristo Yvelines

5€/personne – gratuit pour les moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Interventions d’un comédien pour faire revivre l’univers d’Alexandre Dumas.

Lors de votre visite, rencontrez des personnages issus de l’imagination de Dumas ou des peronnes ayant cotoyé l’écrivain : Milady de Winter, sa cuisinière, l’huissier qui a procédé à la vente du château ou encotre D’Artagnan.

Château de Monte-Cristo 1 Av du Pdt J Fitzgerald Kennedy, 78560 Le Port-Marly, France Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France 0139164949 https://www.chateau-monte-cristo.com En 1844, Alexandre Dumas père décide de s’installer sur le coteau de Port-Marly et d’y faire construire une demeure campagnarde. Il demande d’abord à l’architecte Planté la construction d’une maison. Le « château » de Monte-Cristo est inauguré le 27 juillet 1847, l’architecte Durand ayant succédé à Planté ; il s’agit d’un pavillon Renaissance composé d’un rez-de-chaussée surmonté de deux étages ; à l’intérieur se trouve le salon mauresque décoré de motifs orientaux par deux sculpteurs tunisiens. A environ 200 mètres du château se trouve le « castel gothique », le château d’If, ressemblant à un donjon miniature ; dans la maçonnerie extérieure, sont gravés les titres des œuvres d’Alexandre Dumas. Tout autour du château, s’étendait un parc à l’anglaise. En 1853, ruiné et poursuivi par ses créanciers, Dumas vend le domaine.

Spectacle « Alexandre Dumas »

©château de Monte-Cristo