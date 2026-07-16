Exposition de sculptures de Céline Senlis, Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly

Informations pratiques

Exposition de sculptures de Céline Senlis 18 – 20 septembre Château de Monte-Cristo Yvelines

5 €/personne – gratuit pour moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de sculptures de Céline Senlis

L’artiste travaille la terre cuite, le marbre, le bois. Elle aime explorer l’humain sous toutes ses formes, ses postures, ses expressions. Dans le parc du château de Monte-Cristo et au deuxième étage, ses oeuvres se déploient et semblent habiter les lieux. de nombreux nagent, émergeant de la pelouse, d’autres regardent le public, l’interrogent et d’autres encore se positionnent sur un jeu d’échec dont le roi est…Alexandre Dumas !

Château de Monte-Cristo 1 Av du Pdt J Fitzgerald Kennedy, 78560 Le Port-Marly, France Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France 0139164949 https://www.chateau-monte-cristo.com En 1844, Alexandre Dumas père décide de s’installer sur le coteau de Port-Marly et d’y faire construire une demeure campagnarde. Il demande d’abord à l’architecte Planté la construction d’une maison. Le « château » de Monte-Cristo est inauguré le 27 juillet 1847, l’architecte Durand ayant succédé à Planté ; il s’agit d’un pavillon Renaissance composé d’un rez-de-chaussée surmonté de deux étages ; à l’intérieur se trouve le salon mauresque décoré de motifs orientaux par deux sculpteurs tunisiens. A environ 200 mètres du château se trouve le « castel gothique », le château d’If, ressemblant à un donjon miniature ; dans la maçonnerie extérieure, sont gravés les titres des œuvres d’Alexandre Dumas. Tout autour du château, s’étendait un parc à l’anglaise. En 1853, ruiné et poursuivi par ses créanciers, Dumas vend le domaine.

Exposition « Céline Senlis »

©FLurol/Monte-Cristo