ONE LAST TIME Le Colisée Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

ONE LAST TIME

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

La troupe Young Summer revient sur scène avec une nouvelle création intitulée One Last Time , un spectacle musical et chorégraphique qui invite le public à s’interroger sur la valeur de l’instant présent.

À travers une série de tableaux originaux, One Last Time explore cette question universelle et si c’était la dernière fois ? La dernière occasion de rêver, de danser, d’aimer, de se libérer. Le spectacle navigue avec justesse entre nostalgie et renouveau, mêlant souvenirs et élans vers l’avenir.

Sur scène, la fête occupe une place centrale. Chant, danses et musique s’enchaînent dans une énergie collective communicative, offrant au public une véritable parenthèse hors du temps. Loin du quotidien, le spectacle invite à tout oublier pour vivre pleinement l’instant, comme si chaque moment comptait davantage. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 97 45 69

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English : ONE LAST TIME

L’événement ONE LAST TIME Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz