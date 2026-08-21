One Man Show Et si les œuvres d’art pouvaient parler de Stan Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

One Man Show Et si les œuvres d’art pouvaient parler de Stan

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 21:45:00

Date(s) :

2026-12-11

Spectacle conseillé à partir de 14 ans.

A travers ce seul en scène qui mêle humour, théâtre et danse, Stan, au civil Christophe Carotenuto, incarne des œuvres d’art, mais surtout ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se nourrit de la véritable histoire de l’œuvre tout en tutoyant notre époque. Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et son propre langage corporel.

Ce spectacle a fait un passage remarqué au Festival du Chaînon Manquant et s’est joué à ce jour 230 fois, recevant un très bon accueil en France et en Suisse. Et si les œuvres d’art pouvaient parler ? continue sa tournée, nous invitant à un partage d’émotions, de réflexions et de rires.Tout public

15 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Recommended for ages 14 and up.

Through this one-man show that blends humor, theater, and dance, Stan—whose real name is Christophe Carotenuto—brings works of art to life, but above all, he conveys the emotions each piece evokes in him, crafting a narrative that draws on the artwork’s true history while engaging with our own era. Each humanized work tackles a theme with its own voice and body language.

This show made a remarkable appearance at the Festival du Cha%EEnon Manquant and has been performed 230 times to date, receiving a very warm reception in France and Switzerland. What if works of art could speak? continues its tour, inviting us to share emotions, reflections, and laughter.

L’événement One Man Show Et si les œuvres d’art pouvaient parler de Stan Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES