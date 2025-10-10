One Man Show Ironie de l’histoire

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Réda Seddiki s’impose dans nos profonds intérieurs et nous grave de son empreinte.

Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendri, parfois révolté… Mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire !

Loin des manichéismes et des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriez pas allés seuls. Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez. .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement One Man Show Ironie de l’histoire La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude