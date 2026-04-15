ONE NIGHT OF QUEEN – A NIGHT AT THE THEATER LES ARENES GRAND PARIS SUD Évry Mercredi 25 novembre, 20h00 Carré Or : 79 € – Cat.1 : 66 € – Cat. 2 : 49 €

<25 ans : Cat. 1 : 33 € - Cat. 2 : 24.50 € Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94 – info@haracom.fr A NIGHT AT THE THEATER offre une immersion rare et intimiste dans l’univers de Queen. Un moment exceptionnel à vivre de près, comme si Queen jouait rien que pour vous… Quand les premières notes résonnent, une évidence s’impose : la magie de Queen est toujours intacte. Depuis plus de vingt ans, ONE NIGHT OF QUEEN fait vibrer les scènes du monde entier et s’est imposé comme le plus grand hommage à Queen au monde. Porté par l’incarnation spectaculaire de Gary Mullen, salué pour sa ressemblance vocale et scénique saisissante avec Freddie Mercury, le spectacle a déjà rassemblé plus de 1 300 000 spectateurs et revient en France après une tournée américaine triomphale. Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique. Avec A NIGHT AT THE THEATER, ONE NIGHT OF QUEEN propose aujourd’hui une nouvelle expérience spécialement imaginée pour les théâtres. Dans ce format plus intime, la musique de Queen se dévoile autrement. La proximité avec les artistes, la chaleur d’une salle de théâtre et la puissance du répertoire créent une atmosphère unique, où chaque chanson semble parvenir au public avec encore plus d’intensité. Sur scène, Gary Mullen et son groupe redonnent vie aux chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du rock : "Bohemian Rhapsody ", "Somebody to Love", "Don’t Stop Me Now", "Love of My Life", "We Will Rock You", "We Are The Champions"… La précision musicale, l’énergie du groupe et la présence magnétique de Gary Mullen recréent cette communion exceptionnelle qui faisait la force des concerts de Queen. Pensé pour les théâtres, A NIGHT AT THE THEATER offre une expérience rare : celle de ressentir toute la puissance et l’émotion de Queen au plus près de la scène, dans une proximité rare, où la voix et la présence de Freddie Mercury semblent presque toucher le public. Produit en France par Le Concert Extraordinaire, ONE NIGHT OF QUEEN : A NIGHT AT THE THEATER célèbre l’un des plus grands répertoires de l’histoire du rock et fait revivre, le temps d’une soirée, l’esprit flamboyant de Freddie Mercury. Aujourd’hui, ONE NIGHT OF QUEEN est devenu un véritable phénomène scénique international, reconnu par le public, la presse, comme par les professionnels du spectacle. Un rendez-vous majeur pour tous ceux qui veulent revivre, aujourd’hui, l’intensité d’un groupe entré dans la légende. Une soirée d’émotion, de rock et de légende. Un moment Queen, intense et inoubliable. Le meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN … !!! Site internet : [https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-a-night-at-the-theater-concerts](https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-a-night-at-the-theater-concerts) Facebook : [https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire](https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire) Instagram : [https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/](https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/) Tarifs : Carré Or : 79 € - Cat.1 : 66 € - Cat. 2 : 49 € <25 ans : Cat. 1 : 33 € - Cat. 2 : 24.50 € Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94 – [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr) Ticketmaster : [https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/655320](https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/655320) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-11-25T20:00:00.000+01:00 Fin : 2026-11-25T22:00:00.000+01:00 1 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/655320 LES ARENES GRAND PARIS SUD 2, rue Eugène Thomas, 91000 Évry 91000 Essonne

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