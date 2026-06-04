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So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry

So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry

So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : Arènes de Grand Paris Sud

Adresse : 2, rue Eugène Thomas, 91000

Ville : Évry

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry Dimanche 13 décembre, 18h30

SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-13T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-13T20:30:00.000+01:00

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Arènes de Grand Paris Sud 2, rue Eugène Thomas, 91000 Évry


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