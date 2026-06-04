So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry Dimanche 13 décembre, 18h30

SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-13T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-13T20:30:00.000+01:00

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Arènes de Grand Paris Sud 2, rue Eugène Thomas, 91000 Évry



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