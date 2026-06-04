So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry
So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry dimanche 13 décembre 2026.
So Floyd, From Pompeii To Pulse Arènes de Grand Paris Sud Évry Dimanche 13 décembre, 18h30
SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-13T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-13T20:30:00.000+01:00
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Arènes de Grand Paris Sud 2, rue Eugène Thomas, 91000 Évry
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