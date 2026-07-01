ONE NIGHT OF QUEEN – A NIGHT AT THE THEATER, LES ARENES GRAND PARIS SUD, Évry

Informations pratiques

ONE NIGHT OF QUEEN – A NIGHT AT THE THEATER Mercredi 25 novembre, 20h00 LES ARENES GRAND PARIS SUD Essonne

Carré Or : 79 € – Cat.1 : 66 € – Cat. 2 : 49 €

<25 ans : Cat. 1 : 33 € - Cat. 2 : 24.50 € Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94 – info@haracom.fr Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-11-25T20:00:00+01:00 – 2026-11-25T22:00:00+01:00 Fin : 2026-11-25T20:00:00+01:00 - 2026-11-25T22:00:00+01:00

Quand les premières notes résonnent, une évidence s’impose : la magie de Queen est toujours intacte.

Depuis plus de vingt ans, ONE NIGHT OF QUEEN fait vibrer les scènes du monde entier et s’est imposé comme le plus grand hommage à Queen au monde.

Porté par l’incarnation spectaculaire de Gary Mullen, salué pour sa ressemblance vocale et scénique saisissante avec Freddie Mercury, le spectacle a déjà rassemblé plus de 1 300 000 spectateurs et revient en France après une tournée américaine triomphale.

Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique.

Avec A NIGHT AT THE THEATER, ONE NIGHT OF QUEEN propose aujourd’hui une nouvelle expérience spécialement imaginée pour les théâtres.

Dans ce format plus intime, la musique de Queen se dévoile autrement. La proximité avec les artistes, la chaleur d’une salle de théâtre et la puissance du répertoire créent une atmosphère unique, où chaque chanson semble parvenir au public avec encore plus d’intensité.

Sur scène, Gary Mullen et son groupe redonnent vie aux chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du rock : « Bohemian Rhapsody « , « Somebody to Love », « Don’t Stop Me Now », « Love of My Life », « We Will Rock You », « We Are The Champions »…

La précision musicale, l’énergie du groupe et la présence magnétique de Gary Mullen recréent cette communion exceptionnelle qui faisait la force des concerts de Queen.

Pensé pour les théâtres, A NIGHT AT THE THEATER offre une expérience rare : celle de ressentir toute la puissance et l’émotion de Queen au plus près de la scène, dans une proximité rare, où la voix et la présence de Freddie Mercury semblent presque toucher le public.

Produit en France par Le Concert Extraordinaire, ONE NIGHT OF QUEEN : A NIGHT AT THE THEATER célèbre l’un des plus grands répertoires de l’histoire du rock et fait revivre, le temps d’une soirée, l’esprit flamboyant de Freddie Mercury.

Aujourd’hui, ONE NIGHT OF QUEEN est devenu un véritable phénomène scénique international, reconnu par le public, la presse, comme par les professionnels du spectacle.

Un rendez-vous majeur pour tous ceux qui veulent revivre, aujourd’hui, l’intensité d’un groupe entré dans la légende.

Une soirée d’émotion, de rock et de légende. Un moment Queen, intense et inoubliable.

Le meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN … !!!

Bande annonce : https://youtu.be/bK78tra3ue4

Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-a-night-at-the-theater-concerts

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Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/655320

LES ARENES GRAND PARIS SUD 2, rue Eugène Thomas, 91000 Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/655320 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/one-night-of-queen-a-night-at-the-theater-les-arenes-de-grand-paris-sud-21588953 »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « ONE NIGHT OF QUEEN – A NIGHT AT THE THEATER #concert #live #queen nnQuand les premiu00e8res notes ru00e9sonnent, une u00e9vidence su2019impose : la magie de Queen est toujours intacte.nnDepuis plus de vingt ans, ONE NIGHT OF QUEEN fait vibrer les scu00e8nes du monde entier et su2019est imposu00e9 comme le plus grand hommage u00e0 Queen au monde.nnPortu00e9 par lu2019incarnation spectaculaire de Gary Mullen, saluu00e9 pour sa ressemblance vocale et scu00e9nique saisissante avec Freddie Mercury, le spectacle a du00e9ju00e0 rassemblu00e9 plus de 1 300 000 spectateurs et revient en France apru00e8s une tournu00e9e amu00e9ricaine triomphale.nnGary Mullen est Freddie Mercury avec tant du2019intensitu00e9 que les membres du groupe originels eux-mu00eames lu2019ont saluu00e9 comme le digne hu00e9ritier de leur chanteur iconique.nnAvec A NIGHT AT THE THEATER, ONE NIGHT OF QUEEN propose aujourdu2019hui une nouvelle expu00e9rience spu00e9cialement imaginu00e9e pour les thu00e9u00e2tres.nnDans ce format plus intime, la musique de Queen se du00e9voile autrement. La proximitu00e9 avec les artistes, la chaleur du2019une salle de thu00e9u00e2tre et la puissance du ru00e9pertoire cru00e9ent une atmosphu00e8re unique, ou00f9 chaque chanson semble parvenir au public avec encore plus du2019intensitu00e9.nnSur scu00e8ne, Gary Mullen et son groupe redonnent vie aux chefs-du2019u0153uvre qui ont marquu00e9 lu2019histoire du rock : « Bohemian Rhapsody « , « Somebody to Love », « Donu2019t Stop Me Now », « Love of My Life », « We Will Rock You », « We Are The Champions »u2026nnLa pru00e9cision musicale, lu2019u00e9nergie du groupe et la pru00e9sence magnu00e9tique de Gary Mullen recru00e9ent cette communion exceptionnelle qui faisait la force des concerts de Queen.nnPensu00e9 pour les thu00e9u00e2tres, A NIGHT AT THE THEATER offre une expu00e9rience rare : celle de ressentir toute la puissance et lu2019u00e9motion de Queen au plus pru00e8s de la scu00e8ne, dans une proximitu00e9 rare, ou00f9 la voix et la pru00e9sence de Freddie Mercury semblent presque toucher le public.nnProduit en France par Le Concert Extraordinaire, ONE NIGHT OF QUEEN : A NIGHT AT THE THEATER cu00e9lu00e8bre lu2019un des plus grands ru00e9pertoires de lu2019histoire du rock et fait revivre, le temps du2019une soiru00e9e, lu2019esprit flamboyant de Freddie Mercury.nnAujourdu2019hui, ONE NIGHT OF QUEEN est devenu un vu00e9ritable phu00e9nomu00e8ne scu00e9nique international, reconnu par le public, la presse, comme par les professionnels du spectacle.nUn rendez-vous majeur pour tous ceux qui veulent revivre, aujourdu2019hui, lu2019intensitu00e9 du2019un groupe entru00e9 dans la lu00e9gende.nnUne soiru00e9e du2019u00e9motion, de rock et de lu00e9gende. Un moment Queen, intense et inoubliable.nnLe meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN u2026 !!! », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL | ONE NIGHT OF QUEEN – A NIGHT AT THE THEATER », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bK78tra3ue4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bK78tra3ue4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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A NIGHT AT THE THEATER offre une immersion rare et intimiste dans l’univers de Queen. Un moment exceptionnel à vivre de près, comme si Queen jouait rien que pour vous… QUEEN CONCERT ROCK

Richard Watler Productions