La Banque de France vous ouvre ses portes et vous explique son rôle et ses missions, Banque de France de l’Essonne, Évry

Informations pratiques

La Banque de France vous ouvre ses portes et vous explique son rôle et ses missions Samedi 19 septembre, 09h15, 11h00, 14h00, 15h30 Banque de France de l’Essonne Essonne

Entrée gratuite – 4 séances sur la journée (9h15-11h00-14h00-15h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Venez découvrir les activités de la Banque de France autour de 4 ateliers :

– Histoire et missions de la Banque de France

– Gare aux arnaques !

– Comment détecter un faux billet ?

– L’éducation budgétaire et financière : Comment bien gérer son budget ?

Un atelier spécifique sera proposé aux enfants durant la visite des adultes.

Chaque visiteur, adulte ou enfant (au minimum 6 ans), devra être inscrit au préalable.

Filtrage rigoureux à l’entrée avec contrôle d’identité, remise de badge et contrôle visuel des effets et des sacs.

Poussettes, sacs volumineux et deux roues ne seront pas autorisés à l’intérieur des locaux.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Banque de France de l’Essonne 2 rue des Mazières 91000 Évry Évry 91000 Essonne Île-de-France https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-banque-de-france-evry?_gl=1*34vpdf*_gcl_au*MTEzOTgyMTcxLjE3NzgxNjIwMjAuMTcxNTIxOTY1LjE3NzgxNjIxNDguMTc3ODE2MjE2Mg..*_ga*MjE0Njc5ODMwOS4xNzc4MTYyMDIw*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzgxNjIwMDkkbzEkZzEkdDE3NzgxNjIyMTkkajkkbDAkaDEyMTQ2OTE2ODE. »}] Venez découvrir les activités de la Banque de France RER D – parking Public à proximité – Accès PMR

Ateliers découverte des activités de la Banque de France

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