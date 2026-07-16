Découverte de Grand-Bourg, Lycée Notre Dame de Sion, Évry
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Notre Dame de Sion · Évry
Informations pratiques
Découverte de Grand-Bourg 19 et 20 septembre Lycée Notre Dame de Sion Essonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Une balade commentée pour découvrir ce quartier, ses demeures, châteaux et couvents du XIX ème et d’évoquer Théodore Ratisbonne, fondateur de la congrégation Notre Dame de Sion, San Martin , héros des indépendances sud-américaines…….
Lycée Notre Dame de Sion 1 Avenue Ratisbonne, 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France 06 17 57 47 43 [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 57 47 43 »}, {« type »: « email », « value »: « association@evry-village.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cFsPXWjCTDmVfqfB6 »}] Au nord d’Evry, surplombant la Seine, l’ouverture exceptionnelle de tous ces anciens bâtiments couvents, demeures, châteaux RER D : Grand Bourg
Balade commentée
©evry-village
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