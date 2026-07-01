So Floyd, From Pompeii To Pulse, Arènes de Grand Paris Sud, Évry

Informations pratiques

So Floyd, From Pompeii To Pulse Dimanche 13 décembre, 18h30 Arènes de Grand Paris Sud Essonne

Tarifs :

Carré Or : 85 € – Cat. 1 : 69€ – cat. 2 : 49 €

<25 ans Cat. 1 : 34.50 € / - 25 ans Cat.2 : 24.50 € Infos, Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-12-13T18:30:00+01:00 – 2026-12-13T20:30:00+01:00 Fin : 2026-12-13T18:30:00+01:00 - 2026-12-13T20:30:00+01:00

Dès les premières notes, une évidence s’impose : celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans toute son ampleur et son intensité.

Avec SO FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE, Le Concert Extraordinaire invite le public à [re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du rock.

Bien plus qu’un hommage, le spectacle restitue la richesse, la profondeur et la force évocatrice d’un répertoire devenu intemporel.

De l’atmosphère minérale de Pompeii à la dimension spectaculaire de Pulse, ce voyage trace une ligne musicale claire, faite de contrastes, de tensions, de fulgurances rock et de paysages sonores inoubliables.

Sur scène, les textures s’étirent, les silences respirent, les montées s’imposent, jusqu’à installer cette sensation unique, presque hypnotique, qui a fait la singularité de Pink Floyd.

Les titres cultes s’enchaînent: « Echoes », « One of These Days », « Wish You Were Here », « Time », « Money », « Another Brick in the Wall », « Shine On You Crazy Diamond »…

Pensé pour les fans comme pour les néophytes, FROM POMPEII TO PULSE est bien plus qu’un concert : c’est une expérience totale ; du minimalisme des origines à un final visuel et sonore saisissant.

Deux heures d’ascension.

Une expérience sensorielle rare, intense.

Résolument FLOYD.

Teaser : https://youtu.be/k2EmO9fXRRA

Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts

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Arènes de Grand Paris Sud 2, rue Eugène Thomas, 91000 Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/so-floyd-billet/idmanif/659510/idtier/28239479 »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « SO FLOYD – FROM POMPEII TO PULSEnnDu00e8s les premiu00e8res notes, une u00e9vidence su2019impose : celle de retrouver lu2019univers de PINK FLOYD dans toute son ampleur et son intensitu00e9.nnAvec SO FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE, Le Concert Extraordinaire invite le public u00e0 [re]du00e9couvrir lu2019ADN des Pink Floyd qui a profondu00e9ment marquu00e9 lu2019histoire du rock. n nBien plus quu2019un hommage, le spectacle restitue la richesse, la profondeur et la force u00e9vocatrice du2019un ru00e9pertoire devenu intemporel.n nDe lu2019atmosphu00e8re minu00e9rale de Pompeii u00e0 la dimension spectaculaire de Pulse, ce voyage trace une ligne musicale claire, faite de contrastes, de tensions, de fulgurances rock et de paysages sonores inoubliables.n nSur scu00e8ne, les textures su2019u00e9tirent, les silences respirent, les montu00e9es su2019imposent, jusquu2019u00e0 installer cette sensation unique, presque hypnotique, qui a fait la singularitu00e9 de Pink Floyd.n nLes titres cultes su2019enchau00eenent: « Echoes », « One of These Days », « Wish You Were Here », « Time », « Money », « Another Brick in the Wall », « Shine On You Crazy Diamond »u2026n nPensu00e9 pour les fans comme pour les nu00e9ophytes, FROM POMPEII TO PULSE est bien plus quu2019un concert : cu2019est une expu00e9rience totale ; du minimalisme des origines u00e0 un final visuel et sonore saisissant.n nDeux heures du2019ascension.nUne expu00e9rience sensorielle rare, intense.nRu00e9solument FLOYD.nn#concert #pinkfloyd #live #livemusic », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL | SO FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/k2EmO9fXRRA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=k2EmO9fXRRA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique. concert rock

Richard Walter Productions