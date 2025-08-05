One Shot Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

OUSMANE SY

Référence mondiale de la house dance, Ousmane Sy a créé en 2012 Paradox-Sal : un crew français 100% féminin. Le chorégraphe y rassemble des danseuses aux parcours variés pour leur enseigner les subtilités de cette danse fluide et rapide, mélange de hip hop et d’influences diverses — afro, hype, dancehall… Dans One Shot, il réunit des danseuses du crew et des artistes invitées qui affirment une singularité créative en fusionnant la house dance avec leurs pratiques tels le krump, le popping, le flamenco et la danse contemporaine. L’écriture déjoue les clichés de la féminité tout en révélant leur puissance, laissant éclater un jeu chorégraphique empreint de sororité où la confrontation des styles est un pur plaisir. Les duos et figures d’ensemble s’enchaînent avec un groove d’une énergie extrême, propulsés sur le mix musical — house dance et afrobeat — d’un DJ. Créée avant son décès en 2020, One Shot porte haut les valeurs d’Ousmane Sy pour qui la danse n’était que joie, partage et générosité ! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

