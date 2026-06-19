One the Moon again Réaumur
One the Moon again Réaumur vendredi 19 juin 2026.
Réaumur
One the Moon again
8 Rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez observer la Lune
Soirée organisée par le Village du Ciel dans les jardins du Manoir des Sciences à Réaumur. .
8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire villageduciel@gmail.com
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English :
Come and watch the Moon
L’événement One the Moon again Réaumur a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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