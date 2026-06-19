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One the Moon again Réaumur

One the Moon again Réaumur vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 8 Rue Ferchault

Ville : 85700 Réaumur

Département : Vendée

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Réaumur

One the Moon again

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez observer la Lune
Soirée organisée par le Village du Ciel dans les jardins du Manoir des Sciences à Réaumur.   .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire   villageduciel@gmail.com

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English :

Come and watch the Moon

L’événement One the Moon again Réaumur a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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