Réaumur

One the Moon again

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez observer la Lune

Soirée organisée par le Village du Ciel dans les jardins du Manoir des Sciences à Réaumur. .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire villageduciel@gmail.com

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English :

Come and watch the Moon

L’événement One the Moon again Réaumur a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges