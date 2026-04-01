One woman show musical J’assume Le Poche Pornic

Pornic

One woman show musical J’assume

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-23 21:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23

Un one woman show musical proposé par le café théâtre Le Poche

Au programme

Plongez dans un cocktail anti-morosité avec J’ASSUME ! Ancienne directrice générale devenue humoriste, Maud Mellé débarque avec un One Woman Show Musical pétillant et sans tabou.

À 50 ans, entre les enfants, les aléas du corps et un monde qui tourne un peu trop vite, Maud a choisi elle chante, elle danse et surtout, elle balance ! À travers des parodies déjantées et un humour affûté, elle transforme les petits tracas de la quinqua en véritables éclats de rire. Un spectacle qui fait du bien, interpelle et invite à assumer ses imperfections avec légèreté.

Vieillir ? Elle assume

Être dépassée ? Elle assume

Et vous, êtes-vous prêts à assumer ? .

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

A musical one-woman show presented by café théâtre Le Poche

L’événement One woman show musical J’assume Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic