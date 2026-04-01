One woman show musical J’assume Le Poche Pornic
One woman show musical J’assume Le Poche Pornic mercredi 22 avril 2026.
Pornic
One woman show musical J’assume
Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-23 21:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-23
Un one woman show musical proposé par le café théâtre Le Poche
Au programme
Plongez dans un cocktail anti-morosité avec J’ASSUME ! Ancienne directrice générale devenue humoriste, Maud Mellé débarque avec un One Woman Show Musical pétillant et sans tabou.
À 50 ans, entre les enfants, les aléas du corps et un monde qui tourne un peu trop vite, Maud a choisi elle chante, elle danse et surtout, elle balance ! À travers des parodies déjantées et un humour affûté, elle transforme les petits tracas de la quinqua en véritables éclats de rire. Un spectacle qui fait du bien, interpelle et invite à assumer ses imperfections avec légèreté.
Vieillir ? Elle assume
Être dépassée ? Elle assume
Et vous, êtes-vous prêts à assumer ? .
Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
A musical one-woman show presented by café théâtre Le Poche
L’événement One woman show musical J’assume Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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