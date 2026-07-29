One woman show | Sarah-Anna Salé L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

One woman show | Sarah-Anna Salé

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Ne vous fiez pas à son air sage Sarah-Anna manie l’humour noir comme un scalpel. Ancienne infirmière devenue figure montante du stand-up, elle dissèque sans ménagement nos petites hypocrisies, nos peurs, nos tabous et nos contradictions.

Dans Salé, elle parle de société, de sexe, de rapports humains et de ce que l’on pense tout bas mais que l’on n’ose jamais dire. Son verbe est tranchant, son regard lucide, son énergie contagieuse.

On rit, on grince, on se reconnaît… et parfois on se demande si on a le droit de rire. Un spectacle cru, intelligent et libérateur, porté par une voix féminine sans filtre.

Durée 1h15

Déconseillé au -18 ans

Proposé par Cœur de Scène Production .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

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English : One woman show | Sarah-Anna Salé

L’événement One woman show | Sarah-Anna Salé Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides