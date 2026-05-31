Oooh Teresina ! (représentation scolaire), Square des Justes, Villeurbanne

Oooh Teresina ! (représentation scolaire) Vendredi 19 juin, 15h00 Square des Justes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T15:30:00+02:00

Dans un spectacle explosif mêlant marionnettes, musique et improvisation, Polichinelle, personnage mythique de la Commedia dell’Arte, tente de déclarer sa flamme à la belle Teresina. Y parviendra-t-il avec l’aide du public, d’un médiateur bienveillant et de son accordéon ?

Tout public

Square des Justes 13 rue Clément-Michut 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un spectacle explosif mêlant marionnettes et musique, Polichinelle tente de déclarer sa flamme à la belle Teresina.

© Laurette Burgholzer