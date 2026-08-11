Open Air Après-Soleil Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Boulevard du Bechay · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Open Air Après-Soleil Le Nessay
Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
DJ set, cocktails, planches à partager… dans une ambiance décontractée, face à l’un des plus beaux couchers de soleil de la côte.
Un moment suspendu pour terminer la semaine: un verre à la main, le soleil qui décline, la musique qui monte… et l’envie de prolonger l’instant. .
Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10
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English :
L’événement Open Air Après-Soleil Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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