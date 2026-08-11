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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Open Air Après-Soleil Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer

jeudi 13 août 2026 · Boulevard du Bechay · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Boulevard du Bechay
Adresse
Bar Le Nessay
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Open Air Après-Soleil Le Nessay

Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

DJ set, cocktails, planches à partager… dans une ambiance décontractée, face à l’un des plus beaux couchers de soleil de la côte.

Un moment suspendu pour terminer la semaine: un verre à la main, le soleil qui décline, la musique qui monte… et l’envie de prolonger l’instant.   .

Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10 

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English :

L’événement Open Air Après-Soleil Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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