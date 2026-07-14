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OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles
Adresse
Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 18 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

– – –

On se retrouve le samedi 18 juillet pour un open air Au Parc des Bois ! ☀︎

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   / Collectif Chevreuil

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Au parc des bois – Parc des Gayeulles 35000 Rennes
️ Samedi 18 juillet 2026
⌛️17h00 – 22h00
Bar & Restauration sur place
Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T22:00:00.000+02:00

1
 

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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