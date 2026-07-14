OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 18 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
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On se retrouve le samedi 18 juillet pour un open air Au Parc des Bois ! ☀︎
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/ Collectif Chevreuil
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Au parc des bois – Parc des Gayeulles 35000 Rennes
️ Samedi 18 juillet 2026
⌛️17h00 – 22h00
Bar & Restauration sur place
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T22:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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