samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 18 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

– – –

On se retrouve le samedi 18 juillet pour un open air Au Parc des Bois ! ☀︎

▰▰▰▰▱▰▰▰▰ ▰▰▰▰▱▰▰▰▰

/ Collectif Chevreuil

–

▰▰▰▱▰▰ ▰▰▱▰▰▰

Au parc des bois – Parc des Gayeulles 35000 Rennes

️ Samedi 18 juillet 2026

⌛️17h00 – 22h00

Bar & Restauration sur place

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-18T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T22:00:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

