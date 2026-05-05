OPEN AIR DE LA MUSIQUE 2026 / Bar La Piste Bar la piste Rennes Dimanche 21 juin, 16h00 Entrée libre, gratuit

Chaque année plus de 2000 personnes s’y retrouvent dans une ambiance festive. Le 21 juin, pour la Fête de la Musique le bar La Piste devient le spot incontournable !

☼ (Afro-pop)

Nouveau projet rennais à découvrir en live !

Le groupe nouvellement formé autour du chanteur Sénégalais Ismail Touré propose une AfroPop solaire dans laquelle se croisent percussions traditionnelles, synthés modernes et guitares Africaines.

Les chansons portées par la voix sensible d’Ismail appellent à l’émotion, la danse et la transe.

Gombocats creuse son sillon à la croisée des cultures et des époques.

☼ [ ](youtube.com/watch?v=amY6T_QOxWk) (Post-Punk-Disco)

Première en Bretagne !

Groupe originaire de Belgique, Lézard mêle avec énergie post-punk, disco, glam rock… La liste pourrait encore s’allonger ! Une fusion prolifique à l’image d’un pays scindé en deux, où les contrastes nourrissent la créativité. De ce mélange naît une musique nerveuse et dansante, oscillant entre chaos maîtrisé et précision pop.

☼ [ ](youtube.com/watch?v=3WZV9rroVNU) (New Wave Burlesque)

Première en Bretagne !

Savant mélange de cold wave, de post punk, de poésie contemporaine et d’attitude glam & burlesque. Le groupe affûte son style sous l’inspiration de l’audacieuse et tranchante Charlie Périllat, chanteuse et auteure à la plume acérée et réalisatrice passionnée par le cinéma expérimental.

Le groupe viendra présenter La Fille Pharmacie nouveau projet produit et composé par Saxa Goth du groupe La Femme. Conçu comme une comédie musicale expérimentale, l’album privilégie une approche narrative où la musique accompagne un imaginaire burlesque et inquiétant, offrant en live une expérience immersive entre concert et spectacle visuel.

☼ [ & ](youtube.com/watch?v=Z1aXezedhDE) (Electro-pop)

Nouvel EP, nouveau live, nouvelle énergie !

projet à l’esthétique globale, où musique et image se répondent dans une vision avant-gardiste affirmée. L’anonymat, au cœur de leur identité artistique, n’est pas un mystère à résoudre mais un choix assumé : celui de placer la musique au premier plan, libérée de toute projection individuelle.

Leur nouvel opus « Cold With It », paru fin février 2026 sur le label Styx / Dancing Dead Records (Vladimir Cauchemar, Naeleck…) marque une étape clé dans le développement du projet. Composé de six titres puissants, l’EP oscille entre atmosphères sombres, refrains lumineux et rythmiques breakées, dessinant une électro-pop viscérale taillée pour la scène.

__________________

► Rendez-vous le 21 juin à La Piste

► Open Air I Gratuit

► Live & Drinks & Street-food

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T23:59:00.000+02:00

1

https://www.facebook.com/events/1634795204457200/

Bar la piste 68 mail françois mitterrand, rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

