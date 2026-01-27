OPEN AIR DU ROCK’N SOLEX Parc des Gayeulles Rennes Dimanche 12 avril, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le dimanche 12 avril 2026, comme tous les ans à cette période, se tiendra l’Open Air du Rock’n Solex. C’est un moment tant attendu par les habitant.e.s de Rennes car c’est l’occasion de découvrir des…

Ce dimanche, deux collectifs locaux se produiront gratuitement au parc des Gayeulles. Cet événement tant attendu permet à tous les Rennais et Rennaises de découvrir de jeunes artistes électro-techno émergents. La musique sera accompagnée de diverses activités ouvertes à tous et toutes : jeux en bois, défis sportifs, etc.

Une buvette ainsi qu’un stand de restauration seront accessibles à tous et à toutes. Un stand de prévention sera présent pour distribuer du matériel et assurer une safe place accessible à chacun et chacune.

À un mois du festival Rock’n Solex, l’Open Air donne un avant-goût de ce qui vous attend du 6 au 10 mai 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T20:00:00.000+02:00

rocknsolex.officiel@gmail.com https://www.rocknsolex.fr/

Parc des Gayeulles 49M6+W7 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



