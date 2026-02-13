OPEN AIR DU ROCK’N SOLEX, Parc des Gayeulles, Rennes

OPEN AIR DU ROCK’N SOLEX Dimanche 12 avril, 12h00 Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ce dimanche, deux collectifs locaux se produiront gratuitement au parc des Gayeulles. Cet événement tant attendu permet à tous les Rennais et Rennaises de découvrir de jeunes artistes électro-techno émergents. La musique sera accompagnée de diverses activités ouvertes à tous et toutes : jeux en bois, défis sportifs, etc.

Une buvette ainsi qu’un stand de restauration seront accessibles à tous et à toutes. Un stand de prévention sera présent pour distribuer du matériel et assurer une safe place accessible à chacun et chacune.

À un mois du festival Rock’n Solex, l’Open Air donne un avant-goût de ce qui vous attend du 6 au 10 mai 2026.

Parc des Gayeulles
Rennes 35700
Ille-et-Vilaine
Bretagne

