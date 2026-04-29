Open Air Jardin Suspendu esplanade de la Barbacane Lauzerte
Open Air Jardin Suspendu esplanade de la Barbacane Lauzerte samedi 22 août 2026.
Lauzerte
Open Air Jardin Suspendu
esplanade de la Barbacane cité médiévale Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Jardin Suspendu Un mini festival open air
.
esplanade de la Barbacane cité médiévale Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 16 34 10 01 association.opale82@gmail.com
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English :
Jardin Suspendu ? An open-air mini-festival
L’événement Open Air Jardin Suspendu Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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