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Open Air Jardin Suspendu esplanade de la Barbacane Lauzerte

Open Air Jardin Suspendu esplanade de la Barbacane Lauzerte samedi 22 août 2026.

Lieu : esplanade de la Barbacane

Adresse : cité médiévale

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lauzerte

Open Air Jardin Suspendu

esplanade de la Barbacane cité médiévale Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Jardin Suspendu Un mini festival open air
  .

esplanade de la Barbacane cité médiévale Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 16 34 10 01  association.opale82@gmail.com

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English :

Jardin Suspendu ? An open-air mini-festival

L’événement Open Air Jardin Suspendu Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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