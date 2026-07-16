AGENDA · Hasparren
Open Berria Partie de pelote à main nue Hasparren
jeudi 20 août 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Open Berria Partie de pelote à main nue
Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Deux parties de pelote, à 17h30 et 18h30.
Joueurs de l’élite pro, parties de pelote de haut niveau. .
Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Open Berria Partie de pelote à main nue
L’événement Open Berria Partie de pelote à main nue Hasparren a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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