Open de France d’hobby horse à Saint-Chef Salle polyvalente Saint-Chef

Informations pratiques

Saint-Chef

Open de France d’hobby horse à Saint-Chef

Salle polyvalente 5 route de Trieux Saint-Chef Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 08:00:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

À tous les amoureux de l’équitation, venez découvrir cette discipline atypique qu’est le Hobby Horse.

Lors de cet Open de France, plusieurs disciplines et catégories seront représentées.

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Salle polyvalente 5 route de Trieux Saint-Chef 38890 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 17 19 02 francehobbyhorse@gmail.com

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English :

%C0 All horseback riding enthusiasts, come discover the unique sport of Hobby Horse.

At this French Open, several disciplines and categories will be featured.

L’événement Open de France d’hobby horse à Saint-Chef Saint-Chef a été mis à jour le 2026-08-02 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné