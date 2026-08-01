Open de France d’hobby horse à Saint-Chef Salle polyvalente Saint-Chef
vendredi 21 août 2026 · Salle polyvalente · Saint-Chef
Informations pratiques
Saint-Chef
Open de France d’hobby horse à Saint-Chef
Salle polyvalente 5 route de Trieux Saint-Chef Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 08:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
À tous les amoureux de l’équitation, venez découvrir cette discipline atypique qu’est le Hobby Horse.
Lors de cet Open de France, plusieurs disciplines et catégories seront représentées.
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Salle polyvalente 5 route de Trieux Saint-Chef 38890 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 17 19 02 francehobbyhorse@gmail.com
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English :
%C0 All horseback riding enthusiasts, come discover the unique sport of Hobby Horse.
At this French Open, several disciplines and categories will be featured.
L’événement Open de France d’hobby horse à Saint-Chef Saint-Chef a été mis à jour le 2026-08-02 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné