OPEN LAB MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes

OPEN LAB MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 9 janvier 2025.

OPEN LAB MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes 9 janvier 2025 – 29 août 2030, les jeudis Ille-et-Vilaine

Utilisation des machines gratuites, mais venez avec votre matériel

Découpeuse laser, impression 3D, réalisation et montage vidéo…Espace de création et lieu de ressources, l’Espace public numérique vous propose un temps consacré à la création et fabrication numérique.

* **Découpeuse laser, impression 3D, réalisation et montage vidéo**… Espace de création et lieu de ressources, l’Espace public numérique de la Maison de Quartier de la Bellangerais vous propose un temps consacré à la création et fabrication numérique.

* **Venez avec vos idées et nous mettons à votre disposition les outils de fabrication nécessaires à la réalisation de vos projets.** Nous sommes également disponibles à vous aider à prendre en main les outils de fabrication de l’atelier numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-01-09T18:00:00.000+01:00

Fin : 2030-08-29T20:00:00.000+02:00

1



Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine