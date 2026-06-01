Open mic & performance rap, Musée d’art et d’histoire, Genève
Open mic & performance rap, Musée d’art et d’histoire, Genève jeudi 13 août 2026.
Open mic & performance rap Jeudi 13 août, 18h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:00:00+02:00
Vibrez au rythme du hip-hop dans la cour du musée!
En collaboration avec l’Association Breakdance Genève
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Jeudi hip-hop
DR
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