Open mic & performance rap, Musée d’art et d’histoire, Genève

Open mic & performance rap Jeudi 13 août, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:00:00+02:00

Vibrez au rythme du hip-hop dans la cour du musée!

En collaboration avec l’Association Breakdance Genève

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Jeudi hip-hop

DR