Open Mic Château Gassier Puyloubier

Puyloubier

Open Mic

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 23h30. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs… montez sur scène ou venez découvrir les talents locaux autour d’un verre. Dans une ambiance conviviale au pied de la Sainte-Victoire, profitez d’une soirée Open Mic spontanée, musicale et chaleureuse entre amis.

Vous souhaitez monter sur scène ?



La scène est ouverte aux chanteurs, musiciens et auteurs-compositeurs, en solo ou en petit groupe.

Pour participer, il suffit de vous inscrire en amont en écrivant à boutique@chateau-gassier.fr .

Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

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English :

Musicians, singers, songwriters? take to the stage or discover local talent over a drink. In a friendly atmosphere at the foot of Sainte-Victoire, enjoy a spontaneous, musical and warm Open Mic evening with friends.

L’événement Open Mic Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme