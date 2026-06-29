Open my chest and place our tomorrows inside Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Open my chest and place our tomorrows inside

Du mercredi 3 au jeudi 4 février 2027 de 20h à 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-04 21:00:00

Date(s) :

2027-02-03

C’est un graffiti qui souffle à Emmanuel Eggermont sa création Open my chest and place our tomorrows inside une performance dansée lumineuse, comme une invitation à envisager la précieuse possibilité d’un avenir porteur d’espoir…

La beauté sauvera le monde . C’est un graffiti qui souffle à Emmanuel Eggermont sa création Open my chest and place our tomorrows inside une performance dansée lumineuse, comme une invitation à envisager la précieuse possibilité d’un avenir porteur d’espoir…



Pour nourrir cet élan, le chorégraphe convie en amont de cette représentation des jeunes marseillais·es de 18 à 25 ans à partager les œuvres, images, sons, films, poèmes et souvenirs qui leur inspirent un regard sur l’avenir. Rassemblés dans une capsule témoin du présent, ces fragments deviennent la matière vive du spectacle. Sur scène, le corps du chorégraphe se fait refuge pour ces éclats de jeunesse dans création immersive et profondément humaine. Là, s’ouvre un espace où l’art s’affirme comme une force de résilience, de transmission et de renouveau.



Portée par la création sonore enveloppante de Julien Lepreux, cette proposition d’une grande beauté visuelle déploie un univers sensible, touchant par sa sincérité. Un moment poétique et nécessaire, les pieds ancrés dans le présent et le regard tourné vers demain, qui nous invite à percevoir le monde, et à nous regarder nous-mêmes, autrement.



Artiste de la Bande Coprodution ZEF .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

It is a piece of graffiti that inspires Emmanuel Eggermont’s creation, *Open my chest and place our tomorrows inside*: a luminous performance, like an invitation to envision the precious possibility of a future filled with hope…

L’événement Open my chest and place our tomorrows inside Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille