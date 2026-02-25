OPEN PLUS – Tournoi de basket 3×3, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

OPEN PLUS – Tournoi de basket 3×3 23 et 24 mai Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Pour la 6e année consécutive, Le Pouliguen, « Terre de jeux – Paris 2024 », fera la part belle au basket 3×3, nouvelle discipline olympique.

La Ville accueillera une étape du circuit Superleague de la Fédération Française de Basket-ball.

Fédération française de Basket-Ball, le Comité Départemental de Loire Atlantique de basketball et le Club de l’Espérance Mouette Basket Ball en partenariat avec la Ville du Pouliguen.

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 60 87 54 20 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.embc44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.esperancemouettebasketclub.com »}]

Pour la 6e année consécutive, Le Pouliguen, « Terre de jeux – Paris 2024 », fera la part belle au basket 3×3, nouvelle discipline olympique. La Ville accueillera une étape du circuit Superleague … FAMILLE JEUNESSE