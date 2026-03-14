OPEN PLUS Tournoi de basket 3×3

Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Pour la 6e année consécutive, Le Pouliguen, Terre de jeux Paris 2024 , fera la part belle au basket 3×3, nouvelle discipline olympique.

La Ville accueillera une étape du circuit Superleague de la Fédération Française de Basket-ball.

Fédération française de Basket-Ball, le Comité Départemental de Loire Atlantique de basketball et le Club de l’Espérance Mouette Basket Ball en partenariat avec la Ville du Pouliguen. .

Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 87 54 20 secretariat.embc44@gmail.com

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English :

L’événement OPEN PLUS Tournoi de basket 3×3 Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44