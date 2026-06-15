OPENING CEILHES PARTY AVEC DJ DA’AV Ceilhes-et-Rocozels

Ceilhes-et-Rocozels

OPENING CEILHES PARTY AVEC DJ DA’AV

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi 31 07 19h DJ Da’Av et 22h MANHATTAN

Samedi 1er Aout 8h 14h vide grenier, 14h30 concours de pétanque, 19h matinées dansante, 20h repas aligot ), 22h TRAIT D’UNION

Dimanche 2 Aout 11h départ de la paume, 14h30 concours de pétanque, 19h matinée dansante, 22h Bal gratuit avec MIAMI

Lundi 3 Aout

17h BRANLE DEL BUFFET 20h repas tiré du sac 19h matinée dansante et 22h bal

La fête votive de Ceilhes revient pour 4 jours de fêtes.

Vendredi 31 07

19h Opening Ceilhes party avec DJ Da’Av et 22h Bal gratuit avec l’orchestre MANATTAN

Samedi 1er Aout

8h 14h vide grenier dans les rues du village, 14h30 concours de pétanque, 19h matinées dansante, 20h repas aligot saucisse (sur réservation et ramène tes couverts!), 22h bal gratuit avec l’orchestre TRAIT D’UNION

Dimanche 2 Aout

11h départ de la paume extérieure au lac, 12h départ de la paume intérieure au lac, 14h30 concours de pétanque, 19h matinée dansante, 22h Bal gratuit avec MIAMI

Lundi 3 Aout

17h BRANLE DEL BUFFET grande fête traditionnelle avec danse en occitan dans les rues du village animé par la Pena le réveil lodévois , 20h repas tiré du sac au lac et à 22h bal musette avec Frédéric Vernhet .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 38 10 33 65

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English :

Friday, July 31: 7:00 PM DJ Da’Av and 10:00 PM MANHATTAN

Saturday, August 1: 8:00 AM–2:00 PM yard sale, 2:30 PM pétanque tournament, 7:00 PM dance, 8:00 PM aligot dinner, 10:00 PM TRAIT D’UNION

Sunday, August 2: 11:00 AM departure from La Paume, 2:30 PM pétanque tournament, 7:00 PM dance party, 10:00 PM free dance with MIAMI

Monday, August 3:

5:00 PM BRANLE DEL BUFFET, 8:00 PM potluck dinner, 7:00 PM dance, and 10:00 PM dance

L’événement OPENING CEILHES PARTY AVEC DJ DA’AV Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB